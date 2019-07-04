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Юристы выплатят екатеринбурженке 100 тысяч за упущенные сроки

12:36, 04 Июль 2019
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Фото: pixabay
Женщина обратилась в контору за консультацией по кредиту и заплатила деньги, но эксперты забыли о ней.

Фирма «ФинЭксперт» выплатит екатеринбурженке 108 тысяч рублей за неисполнение условий договора. Женщина обратилась к юристам с просьбой проконсультировать ее по кредиту. За консультацию она заплатила 25 тысяч рублей. Компания должна была выполнить работу в течение недели, но юристы забыли о клиентке. Тогда они продлили срок еще на неделю и взяли с екатеринбурженки еще 35 тысяч рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Несмотря на это, условия договора так и не выполнили.

Клиентка подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга и потребовала, чтобы фирма «ФинЭксперт» вернула ей деньги. Женщине присудили 108 тысяч рублей, но ответчик не согласился с решением. Юристы попытались обжаловать постановление, но им не удалось это сделать.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, деньги, юрист, Областной суд, Свердловская область , Екатеринбург
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