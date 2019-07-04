Инвестор хочет построить мусорный завод на выезде из Екатеринбурга

Еще один сортировочный комплекс должен появиться под Красноуфимском: завод мощностью сто тысяч тонн и полигон ТБО на 50 тысяч тонн отходов в год. Участок под строительство выделили еще в 2005 году , но сейчас группа местных жителей подала иск в областной суд , требуя аннулировать результаты общественных слушаний. Министр Николай Смирнов сообщил , что общественников напугали информацией о предстоящем строительстве мусоросжигающего завода. Но таких на территории региона не появится.



