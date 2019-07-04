Инвестор хочет построить мусорный завод на выезде из Екатеринбурга
15:22, 04 Июль 2019
Правительство Свердловской области рассматривает вариант концессии.
Правительству Свердловской области предложили заключить концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти. Вложиться в проект готова компания «Стандарт Рециклинг Групп», которая владеет земельным участком в районе нефтебазы. На мусоросортировочный комплекс смогут привозить 700 тонн отходов в год, сообщил министр ЖКХ Николай Смирнов. Компания получит возможность перерабатывать 70% полезной мусорной фракции. Сейчас вариант концессии рассматривает министерство инвестиций региона.
Всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области должны создать 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Сделать это нужно к 2030 году. Ранее планировали создать комплекс в Березовском, но министр уточнил, что на площадке не проводили никаких земельных изысканий. Да и она скорее всего не подойдет из-за расположенных рядом торфяных полей.
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Еще один сортировочный комплекс должен появиться под Красноуфимском: завод мощностью сто тысяч тонн и полигон ТБО на 50 тысяч тонн отходов в год. Участок под строительство выделили еще в 2005 году, но сейчас группа местных жителей подала иск в областной суд, требуя аннулировать результаты общественных слушаний. Министр Николай Смирнов сообщил, что общественников напугали информацией о предстоящем строительстве мусоросжигающего завода. Но таких на территории региона не появится.
Также жители боялись, что комплекс будет построен над водохранилищем. Это опровергла экспертиза. Это же жителям рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько во время своего визита под Красноуфимск. Окончательное решение о строительстве этого завода примут после проведения госэкспертизы.
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