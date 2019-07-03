В Зеленой роще срубили два старых клена 

В Зеленой роще накануне масштабного благоустройства срубили два старых клена. Общественник Владимир Злоказов считает , что работы проводила организация обслуживающая парк. На спиле деревьев видно , что они были больны. Но в ближайшее время могут исчезнуть и несколько здоровых. Сосны мешают проложить в парке ровные дорожки. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал пустить некоторые тропинки в обход , но изменений в проект так и не внесли.



