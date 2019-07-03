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В Зеленой роще срубили два старых клена 

11:10, 03 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Деревья не положили начало масштабному благоустройству.
В Зеленой роще накануне масштабного благоустройства срубили два старых клена. Общественник Владимир Злоказов считает, что работы проводила организация обслуживающая парк. На спиле деревьев видно, что они были больны. Но в ближайшее время могут исчезнуть и несколько здоровых. Сосны мешают проложить в парке ровные дорожки. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал пустить некоторые тропинки в обход, но изменений в проект так и не внесли.

Благоустройством парка будет заниматься компания «Свердловскавтодор». Активисты решили отмечать все недостатки работ, чтобы ударить по имиджу ответственных лиц. В чем суть конфликта между властями и общественниками, почему он возник и правда ли, что благоустройство убьет Зеленую рощу, ЕТВ разбирался здесь.
Ожиданиада
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Зеленая Роща, благоустройство, Свердловская область , Екатеринбург
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