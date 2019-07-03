Высокинский закрепил в бюджете 250 миллионов на вторую ветку метро





Ранее в СМИ опубликовали письмо Минтранса , в котором рекомендовали отказаться от финансирования разработки проекта из федерального бюджета. Подземку назвали неэффективной из-за снижения пассажиропотока. После этого в мэрии Екатеринбурга запустили опрос , 96% участников которого поддержали вторую ветку метро. После разработки всей документации , проект представят в Москве.





Строительство второй ветки метро анонсировалось в плане мероприятий к 300-летнему юбилею Екатеринбрга. К 2023 году планируется построить 12 станций: соединить ВИЗ и ЖБИ и продлить первую линию. На строительство подземки планируют потратить 76,3 миллиарда рублей: 74,5 миллиарда из федерального бюджета , из казны свердловской области — 900 миллионов , остальное — муниципальные средства.



Мэр Александр Высокинский внес изменения в программу развития екатеринбургского метро. На проектирование второй ветки в 2019 году потратят 250 миллионов рублей: 150 из городского бюджета и еще сто — остатки из внебюджетных средств на 2017 год. Общий объем финансирования программы теперь составляет 350 миллионов рублей.