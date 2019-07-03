Вице-губернатор рассказал о пользе мусорного полигона в Красноуфимске

Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил с общественниками Красноуфимска планы по строительству мусоросортировочного комплекса. На площадке должны появиться завод мощностью сто тысяч тонн и полигон ТБО на 50 тысяч тонн отходов в год. 85% привезенного мусора смогут использовать повторно , сообщили в департаменте информполитики региона. Комплекс планируют разместить за пределами Криулинского месторождния. До ближайших жилых домов — от двух до четырех километров.



