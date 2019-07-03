Вице-губернатор рассказал о пользе мусорного полигона в Красноуфимске
18:18, 03 Июль 2019
Сергей Бидонько пообещал жителям, что они не заметят переработку в двух километрах от домов.
Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил с общественниками Красноуфимска планы по строительству мусоросортировочного комплекса. На площадке должны появиться завод мощностью сто тысяч тонн и полигон ТБО на 50 тысяч тонн отходов в год. 85% привезенного мусора смогут использовать повторно, сообщили в департаменте информполитики региона. Комплекс планируют разместить за пределами Криулинского месторождния. До ближайших жилых домов — от двух до четырех километров.
Проект мусоросортировочного завода одобрили на общественных обсуждениях, но позже жители подали иск в областной суд, требуя аннулировать его результаты. Они испугались, что на площадку будут свозить отходы со всей области. Также рядом с полигоном находится оздоровительный лагерь «Чайка». Жителей попросили не бояться предстоящей стройки, потому что она не будет оказывать вредного влияния на окружающую среду.
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«Говоря о новой инфраструктуре, мы говорим исключительно о сортировке мусора. Информация о том, что здесь появится мусоросжигающий завод — это миф. При проектировании и принятии решений о строительстве проводятся необходимые экспертизы», — сказал Сергей Бидонько.
Проект реализуют в рамках концессии с регоператором Западного округа — «ТБО Экосервис». Всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области должны создать 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Сделать это нужно к 2030 году.
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