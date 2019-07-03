В Свердловской области 1,8% населения живет с ВИЧ

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За последние четыре года количество регионов , где болеет больше 0,5% от общего числа жителей , повысилось с 22 до 35 , при этом в них проживает 59% населения всей России. В топ-23 регионов кроме уже названных вошли Новосибирская , Тюменская , Челябинская , Оренбургская , Курганская области , Пермский , Красноярский и Алтайский края и другие.





В докладе Роспотребнадзора отмечается , что несмотря на пугающие цифры , количество вновь выявленных случаев ВИЧ в 2018 году снизилось на 2,2% по сравнению с предыдущим. Также говорится о том , что ВИЧ « стареет» — заболевание выявляют в более старших группах населения ( 30-50 лет).





Основным путем заражения стал гетеросексуальный секс — таким образом ВИЧ получили 57,5%. Ранее лидировали многоразовые шприцы в среде наркопотребителей.





, но ее исполнение , что Свердловская область Екатеринбург в декабре 2018 года подписал Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧно ее исполнение почему-то задерживается. В марте 2019 года стало известночто Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по смертям от ВИЧ.

На сайте Роспотребнадзора появился документ со статистикой по эпидемиологическому благополучию населениягдев том числеозвучил статистику по ВИЧ за 2018 год. Свердловская область все еще занимает одно из первых мест по количеству людейживущих с ВИЧ — это 1803 человека на каждые 100 тысяч. Лидируют в этом страшном рейтинге Иркутская1833 человека) и Кемеровская1812 человек) области.