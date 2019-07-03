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В Свердловской области 1,8% населения живет с ВИЧ

15:20, 03 Июль 2019
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Фото: pixabay
Федеральный Роспотребнадзор опубликовал новые статистические данные по самым зараженным СПИДом регионам.
На сайте Роспотребнадзора появился документ со статистикой по эпидемиологическому благополучию населения, где, в том числе, озвучил статистику по ВИЧ за 2018 год. Свердловская область все еще занимает одно из первых мест по количеству людей, живущих с ВИЧ — это 1803 человека на каждые 100 тысяч. Лидируют в этом страшном рейтинге Иркутская (1833 человека) и Кемеровская (1812 человек) области.

За последние четыре года количество регионов, где болеет больше 0,5% от общего числа жителей, повысилось с 22 до 35, при этом в них проживает 59% населения всей России. В топ-23 регионов кроме уже названных вошли Новосибирская, Тюменская, Челябинская, Оренбургская, Курганская области, Пермский, Красноярский и Алтайский края и другие.

В докладе Роспотребнадзора отмечается, что несмотря на пугающие цифры, количество вновь выявленных случаев ВИЧ в 2018 году снизилось на 2,2% по сравнению с предыдущим. Также говорится о том, что ВИЧ «стареет» — заболевание выявляют в более старших группах населения (30-50 лет).

Основным путем заражения стал гетеросексуальный секс — таким образом ВИЧ получили 57,5%. Ранее лидировали многоразовые шприцы в среде наркопотребителей.

Екатеринбург в декабре 2018 года подписал Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧ, но ее исполнение почему-то задерживается. В марте 2019 года стало известно, что Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по смертям от ВИЧ.
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История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ВИЧ, Роспотребнадзор
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