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В Крыму перестали искать пропавшего дайвера из Екатеринбурга

09:57, 03 Июль 2019
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Фото: pixabay
Спасатели не смогли найти Дмитрия Осипова.

Дайвера Дмитрия Осипова из Екатеринбурга, пропавшего в Крыму, больше искать не будут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного МЧС. Поиски переведены в пассивную фазу: так, оповещены спасатели, которые дежурят на пляжах и сотрудники близлежащих пансионатов. По словам источника агентства, шансов найти дайвера живым нет.

Аквалангист из Екатеринбурга 13 июня пропал в Крыму во время ловли моллюсков. Дмитрий Осипов вместе с тремя дайверами отправился на лодке в море, но не вернулся. 16 июня к поисковой операции подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Сестра пропавшего мужчины Екатерина Багатова обращалась к МЧС Украины и в консульство в Турции с просьбой помочь в поисках.

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История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, пропавший дайвер, дайвер, Свердловская область , МЧС, Крым
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