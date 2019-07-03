В Крыму перестали искать пропавшего дайвера из Екатеринбурга
09:57, 03 Июль 2019
Спасатели не смогли найти Дмитрия Осипова.
Дайвера Дмитрия Осипова из Екатеринбурга, пропавшего в Крыму, больше искать не будут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного МЧС. Поиски переведены в пассивную фазу: так, оповещены спасатели, которые дежурят на пляжах и сотрудники близлежащих пансионатов. По словам источника агентства, шансов найти дайвера живым нет.
Аквалангист из Екатеринбурга 13 июня пропал в Крыму во время ловли моллюсков. Дмитрий Осипов вместе с тремя дайверами отправился на лодке в море, но не вернулся. 16 июня к поисковой операции подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Сестра пропавшего мужчины Екатерина Багатова обращалась к МЧС Украины и в консульство в Турции с просьбой помочь в поисках.
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