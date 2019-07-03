В Екатеринбурге полиция поймала наркодилеров из Самары и Казахстана
13:34, 03 Июль 2019
Сообщники доставляли запрещенные вещества на автомобилях из Москвы. Мужчины работали в интернете под никами Koyot и Pupkin.
Полицейские поймали наркодилеров из Самары и Казахстана, которые поставляли запрещенные вещества в Екатеринбург. Сообщники работали через интернет под псевдонимами Koyot и Pupkin. Товар везли в столицу Урала из Москвы на автомобиле и затем фасовали на мелкие партии. Сотрудники МВД изъяли восемь килограммов синтетики, рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.
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