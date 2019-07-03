В Екатеринбурге ЛГБТ-персоны зачитали гомофобные комментарии вслух

Волонтеры Ресурсного центра для ЛГБТ выпустили на Youtube ролик, в котором зачитали гомофобные комментарии вслух. В видео прозвучали следующие высказывания: «я не желаю своим детям того, чтобы они росли при всей этой мерзости», «ЛГБТ — это сбой в механизме развития природы», «я понимаю, что мы сейчас живем в другое время, но, когда я рос, за такое убивали», «надо на уровне врачей записать, что данное явление — девиация», «когда кто-то считает себя Гитлером или Наполеоном, то ты его адекватным считать не будешь, а тут я разницы не вижу», «их не пинали, пусть уже радуются, хотя, наверное, просто руки пачкать не хотелось», «гомосексуалисты — сразу нелюди, соответственно, все законы на них не действуют». Ролик заканчивается грустной музыкой и печальными взглядами волонтеров Ресурсного центра. На черном круге появляется адрес сайта РЦ и лозунг «Нам не все равно».

ЕТВ спросил у пиар-менеджерки Ресурсного центра для ЛГБТ Аллы Чикинды, с какой целью активисты решили записать это видео, и получили такой ответ: