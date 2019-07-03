В Екатеринбурге проще получить американскую визу, чем в Москве
10:35, 03 Июль 2019
За год очередь за документом сократилась в шесть раз.
Очередь в генконсульстве США в Екатеринбурге за визу сократилась в шесть раз. Если год назад документ можно было получить за 300 дней, то сейчас понадобится 45 дней. Об это пишут «Известия».
В Москве очередь за визой за год не изменилась — все те же 300 дней. «Мы постоянно ищем возможности увеличения количества виз, которые мы можем оформить в нашем посольстве в Москве, а также в консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге», — рассказали изданию в генконсульстве США.
Напомним, в России работает три представительства Штатов — в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.
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