«Уралтрансмаш» показал трамвай с «гармошкой» на 320 пассажиров

На заводе « Уралтрансмаш» представили трехсекционный трамвай модели R-418. Длина вагона составляет 27 метров , но зато в нем можно перевозить сразу 320 пассажиров. Вагон снова сделали низкопольным , добавили индикаторы для подсчета пассажиров , систему климат-контроля и слежение за здоровьем водителя.





Прошлую модель трамвая из нескольких секций критиковали за неповоротливость. По словам разработчиков , проблему удалось решить с помощью трех трамвайных тележек — две из них поворотные , поэтому вагон не теряет маневренность и не сильно изнашивает пути.



