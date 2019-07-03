Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Уралтрансмаш» показал трамвай с «гармошкой» на 320 пассажиров

15:36, 03 Июль 2019
vapv.jpg
Фото: ЕТВ
Для Екатеринбурга гигантов закупать пока не планируют.
На заводе «Уралтрансмаш» представили трехсекционный трамвай модели R-418. Длина вагона составляет 27 метров, но зато в нем можно перевозить сразу 320 пассажиров. Вагон снова сделали низкопольным, добавили индикаторы для подсчета пассажиров, систему климат-контроля и слежение за здоровьем водителя.

Прошлую модель трамвая из нескольких секций критиковали за неповоротливость. По словам разработчиков, проблему удалось решить с помощью трех трамвайных тележек — две из них поворотные, поэтому вагон не теряет маневренность и не сильно изнашивает пути.

Испытания новой модели пройдут в сентябре, а потенциальных покупателей будут искать на выставке «Иннопром — 2019», которая пройдет с 8 по 11 июля. В Екатеринбурге новая модель появится не скоро.
«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что в бюджет на 2019 год не предусматривает обновление трамвайного парка. Чтобы такие трехсекционные трамваи не были убыточными, они должны быть заполнены минимум на 50%. Его необходимость покажет исследование транспортных потоков, которое заказала администрация Екатеринбурга. Результаты будут в сентябре.
Тест-драйв низкопольного трамвая

Видео: ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Уралтрансмаш» показал трамвай с «гармошкой» на 320 пассажиров»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уралтрансмаш, Иннопром, трамвай, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
03 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
От Светланы Зенковой
В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
Город
В сентябре по Екатеринбургу проедет очень высокий низкопольный трамвай
«Уралтрансмаш» показал, как выглядит новый рогатый рельсовый вагон.