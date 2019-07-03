«Уралтрансмаш» показал трамвай с «гармошкой» на 320 пассажиров
15:36, 03 Июль 2019
Для Екатеринбурга гигантов закупать пока не планируют.
На заводе «Уралтрансмаш» представили трехсекционный трамвай модели R-418. Длина вагона составляет 27 метров, но зато в нем можно перевозить сразу 320 пассажиров. Вагон снова сделали низкопольным, добавили индикаторы для подсчета пассажиров, систему климат-контроля и слежение за здоровьем водителя.
Прошлую модель трамвая из нескольких секций критиковали за неповоротливость. По словам разработчиков, проблему удалось решить с помощью трех трамвайных тележек — две из них поворотные, поэтому вагон не теряет маневренность и не сильно изнашивает пути.
Испытания новой модели пройдут в сентябре, а потенциальных покупателей будут искать на выставке «Иннопром — 2019», которая пройдет с 8 по 11 июля. В Екатеринбурге новая модель появится не скоро.
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Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что в бюджет на 2019 год не предусматривает обновление трамвайного парка. Чтобы такие трехсекционные трамваи не были убыточными, они должны быть заполнены минимум на 50%. Его необходимость покажет исследование транспортных потоков, которое заказала администрация Екатеринбурга. Результаты будут в сентябре.
Видео: ЕТВ
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