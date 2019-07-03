Уральская таможня изъяла 709 товаров из бутиков «Покровского пассажа»

Таможенники арестовали 709 товаров в бутиках «Покровского пассажа». Ранее, 10 июня, сотрудники ведомства проверили торговый центр и запросили у хозяина компании, которая поставляет вещи в магазины, документы на одежду и обувь.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, в поставленный срок владелец не показал сертификаты на часть товаров, поэтому 709 вещей арестовали. Их оставили на ответственное хранение собственнику. Сейчас проводится проверка, и о ее результатах говорить пока рано. По итогам проверки примут соответствующее решение.