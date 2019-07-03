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Уральская таможня изъяла 709 товаров из бутиков «Покровского пассажа»

12:25, 03 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В середине июня работники ведомства проверили магазины и не увидели документов на одежду и обувь. Владелец точек не показал бумаги, и вещи изъяли.

Таможенники арестовали 709 товаров в бутиках «Покровского пассажа». Ранее, 10 июня, сотрудники ведомства проверили торговый центр и запросили у хозяина компании, которая поставляет вещи в магазины, документы на одежду и обувь.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, в поставленный срок владелец не показал сертификаты на часть товаров, поэтому 709 вещей арестовали. Их оставили на ответственное хранение собственнику. Сейчас проводится проверка, и о ее результатах говорить пока рано. По итогам проверки примут соответствующее решение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , таможня, товары, одежда, люкс
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