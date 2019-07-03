Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловчане отсудили у администрации 100 тысяч за медлительность

11:23, 03 Июль 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Ирбитские чиновники не починили фасад вовремя, поэтому их заставили заплатить за это.

Супружеская пара, проживающая в селе Пьянково Ирбитского района, отсудила у местной администрации 100 тысяч рублей компенсации за неисполнение судебного решения. В 2012 году у свердловчан просел фундамент дома. Жильцы обращались за помощью в администрацию, но их просьбы игнорировали. Тогда проблему решил суд: в 2014 году он заставил чиновников в течение месяца обследовать дом и устранить уклон со стороны фасада.

Спустя три года уральцы снова обратились в суд, потому что администрация не торопилась разбираться с фундаментом здания. Супругам присудили по десять тысяч рублей, а чиновникам снова напомнили об их обязанностях. Но это не стало толчком к действию. В марте 2019 года свердловчане снова подали иск и получили компенсацию в 50 тысяч рублей каждому, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Деньги им должны выплатить из местного бюджета. И не забыть про реконструкцию фасада.

«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловчане отсудили у администрации 100 тысяч за медлительность»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, администрация, чиновники, Областной суд, Свердловская область , Ирбит
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
03 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
03 июля в 13:00
С Алексей Бубнов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.