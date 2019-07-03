Свердловчане отсудили у администрации 100 тысяч за медлительность

Супружеская пара, проживающая в селе Пьянково Ирбитского района, отсудила у местной администрации 100 тысяч рублей компенсации за неисполнение судебного решения. В 2012 году у свердловчан просел фундамент дома. Жильцы обращались за помощью в администрацию, но их просьбы игнорировали. Тогда проблему решил суд: в 2014 году он заставил чиновников в течение месяца обследовать дом и устранить уклон со стороны фасада.

Спустя три года уральцы снова обратились в суд, потому что администрация не торопилась разбираться с фундаментом здания. Супругам присудили по десять тысяч рублей, а чиновникам снова напомнили об их обязанностях. Но это не стало толчком к действию. В марте 2019 года свердловчане снова подали иск и получили компенсацию в 50 тысяч рублей каждому, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Деньги им должны выплатить из местного бюджета. И не забыть про реконструкцию фасада.