СУНЦ УрФУ получит 600 миллионов от Минобрнауки
16:14, 03 Июль 2019
Образовательное учреждение выиграло конкурс.
СУНЦ УрФУ получит 600 миллион рублей от Министерства образования и науки РФ. Образовательное учреждение выиграло грант на 2019–2021 годы.
Всего в конкурсе участвовали 17 учебных центров со всей России. Комиссия Минобрнауки одобрила заявки четырех лицеев: из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. За три года они получат два миллиарда, рассказали в пресс-службе УрФУ.
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