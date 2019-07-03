СУНЦ УрФУ получит 600 миллионов от Минобрнауки





Всего в конкурсе участвовали 17 учебных центров со всей России. Комиссия Минобрнауки одобрила заявки четырех лицеев: из Екатеринбурга , Новосибирска , Москвы и Санкт-Петербурга. За три года они получат два миллиарда , рассказали в пресс-службе УрФУ.

СУНЦ УрФУ получит 600 миллион рублей от Министерства образования и науки РФ. Образовательное учреждение выиграло грант на 2019–2021 годы.