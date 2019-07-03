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СУНЦ УрФУ получит 600 миллионов от Минобрнауки

16:14, 03 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Образовательное учреждение выиграло конкурс.
СУНЦ УрФУ получит 600 миллион рублей от Министерства образования и науки РФ. Образовательное учреждение выиграло грант на 2019–2021 годы.

Всего в конкурсе участвовали 17 учебных центров со всей России. Комиссия Минобрнауки одобрила заявки четырех лицеев: из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. За три года они получат два миллиарда, рассказали в пресс-службе УрФУ.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, УрФУ, финансирование, деньги, СУНЦ, Андрей Мартьянов
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