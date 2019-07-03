Создателю клиники в Нижнем Тагиле Тетюхину установят памятник

Создателю Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславу Тетюхину установят памятник на территории его клиники. Об этом ЕАН рассказал генеральный директор УКЛРЦ Алексей Щелкунов. «Главное, сделать все достойно его памяти. Задача стоит непростая, учитывая неординарность и масштабность фигуры Владислава Валентиновича. Сейчас обдумываем варианты, кто мог бы взяться за эту работу», — заявил Щелкунов. По его словам, скульптура и барельеф должны выглядеть так, чтобы их одобрил сам Тетюхин, ведь он наверняка наблюдает за всеми сверху.

Напомним, в Титановой долине уже есть улица имени Владислава Тетюхина. Это дорога от центрального таможенного въезда особой экономической зоны до железной дороги. После смерти народного миллиардера, о которой стало известно 11 апреля 2019 года, депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил присвоить УКЛРЦ имя его основателя. 20 июня клинику назвали в честь Тетюхина.

ЕТВ общался с Владиславом Тетюхиным и рассказывал о его детище здесь.