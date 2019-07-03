Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Создателю клиники в Нижнем Тагиле Тетюхину установят памятник

15:04, 03 Июль 2019
dsc_1785.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Ранее УКЛРЦ получил имя своего основателя.

Создателю Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владиславу Тетюхину установят памятник на территории его клиники. Об этом ЕАН рассказал генеральный директор УКЛРЦ Алексей Щелкунов. «Главное, сделать все достойно его памяти. Задача стоит непростая, учитывая неординарность и масштабность фигуры Владислава Валентиновича. Сейчас обдумываем варианты, кто мог бы взяться за эту работу», — заявил Щелкунов. По его словам, скульптура и барельеф должны выглядеть так, чтобы их одобрил сам Тетюхин, ведь он наверняка наблюдает за всеми сверху.

Напомним, в Титановой долине уже есть улица имени Владислава Тетюхина. Это дорога от центрального таможенного въезда особой экономической зоны до железной дороги. После смерти народного миллиардера, о которой стало известно 11 апреля 2019 года, депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил присвоить УКЛРЦ имя его основателя. 20 июня клинику назвали в честь Тетюхина.

ЕТВ общался с Владиславом Тетюхиным и рассказывал о его детище здесь.

«Дай мне победить!»
История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Создателю клиники в Нижнем Тагиле Тетюхину установят памятник»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, памятник, клиника, Уральский лечебно-реабилитационный медицинский центр, Свердловская область , Нижний Тагил, Владислав Тетюхин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Спасатели. Владислав Тетюхин — Титан непотопляемый
Городские истории
Спасатели. Владислав Тетюхин — Титан непотопляемый
Как «титановый король» превратился в «святого миллиардера».
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
03 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Зрелище
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
От Светланы Зенковой
Брошенные заводы Урала. Памятник демидовскому чугунию
Брошенные заводы Урала. Памятник демидовскому чугунию
ЕТВ раскрывает секреты промышленников Демидовых и рассказывает историю завода в центре Нижнего Тагила.