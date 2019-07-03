Екатеринбурженка заплатила 400 тысяч по долгам, чтобы продать квартиру

Екатеринбурженка погасила долг в 400 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, чтобы продать квартиру. В УФССП по Свердловской области рассказали, что женщина относилась к группе «социально неблагополучных граждан». По словам приставов, наложить взыскание на таких людей довольно сложно, потому что у них нет стабильного дохода и денег, чтобы выехать за границу.

Приставы могут лишь запретить регистрировать недвижимость, что и было сделано. «Многолетние долги за жилую площадь, коммунальные платежи оплачиваются должниками при наличии такого обременения, особенно если квартиру или другую недвижимость решают продать», — уточнили в УФССП. Екатеринбурженка как раз хотела продавать трехкомнатную квартиру, чтобы купить меньшую жилплощадь. В ходе сделки долг был погашен.