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Екатеринбурженка заплатила 400 тысяч по долгам, чтобы продать квартиру

09:35, 03 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Женщина хотела приобрести новую жилплощадь. Приставы грозились запретить ей это сделать.

Екатеринбурженка погасила долг в 400 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, чтобы продать квартиру. В УФССП по Свердловской области рассказали, что женщина относилась к группе «социально неблагополучных граждан». По словам приставов, наложить взыскание на таких людей довольно сложно, потому что у них нет стабильного дохода и денег, чтобы выехать за границу.

Приставы могут лишь запретить регистрировать недвижимость, что и было сделано. «Многолетние долги за жилую площадь, коммунальные платежи оплачиваются должниками при наличии такого обременения, особенно если квартиру или другую недвижимость решают продать», — уточнили в УФССП. Екатеринбурженка как раз хотела продавать трехкомнатную квартиру, чтобы купить меньшую жилплощадь. В ходе сделки долг был погашен.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, приставы, долги
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