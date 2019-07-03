Екатеринбургские неонатологи заступились за врача из Калининграда

Медики Екатеринбургского клинического перинатального центра присоединились к коллегам со всей России, которые выступили в поддержку врача-неонатолога из Калининградской области Элины Сушкевич. Работники центра опубликовали в Facebook обращение, в котором написали: «Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Элина сможет продолжать работать также самоотверженно, как и раньше. Акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и другие специалисты ежедневно работают на пределе возможностей, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока. Доктора любят свою работу и маленьких пациентов. Подчас они отдают им все свое время и энергию».

Екатеринбургские врачи хотят, чтобы каждый профессиональный медик мог рассчитывать на объективную оценку своей работы и гордиться ей. К посту сотрудники перинатального центра прикрепили фотографии, на которых они выстроились в надпись #ЯЭлинаСушкевич.