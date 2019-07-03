Екатеринбургские неонатологи заступились за врача из Калининграда
Медики Екатеринбургского клинического перинатального центра присоединились к коллегам со всей России, которые выступили в поддержку врача-неонатолога из Калининградской области Элины Сушкевич. Работники центра опубликовали в Facebook обращение, в котором написали: «Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Элина сможет продолжать работать также самоотверженно, как и раньше. Акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и другие специалисты ежедневно работают на пределе возможностей, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока. Доктора любят свою работу и маленьких пациентов. Подчас они отдают им все свое время и энергию».
Екатеринбургские врачи хотят, чтобы каждый профессиональный медик мог рассчитывать на объективную оценку своей работы и гордиться ей. К посту сотрудники перинатального центра прикрепили фотографии, на которых они выстроились в надпись #ЯЭлинаСушкевич.
Элину Сушкевич обвиняют в смерти недоношенного ребенка в Калининграде весом 700 граммов. Он родился на 24 неделе беременности. В роддоме его забрала неонатальная реанимационная бригада, в которую входила Сушкевич. Российское общество неонатологов опубликовало на своем сайте информацию о том, что в СМИ говорили о смерти ребенка из-за неоказания своевременной медицинской помощи: малышу не ввели жизненно важный препарат — сурфактант. Но позднее выяснилось, что новорожденный получил всю необходимую помощь, и следователи обвинили Сушкевич в предумышленном убийстве.
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