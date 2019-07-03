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Екатеринбург вошел в тройку российских городов по зарплатам

11:45, 03 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
За год работники в столице Урала стали получать на 9,2% больше.

Екатеринбург стал третьим в рейтинге российских городов по зарплатам. Средняя зарплата в уральской столице выросла на 9,2% за год, что выше российских показателей на 3,2%, и составила 39,3 тысячи рублей, посчитали аналитики Avito. Работодатели ищут продавцов, строителей, перевозчиков, работников автобизнеса и производства. На них пришлось 68,9% запросов. Во втором квартале 2019 года соискатели интересовались предложениями по группам «строительство», «транспорт, логистика», «без опыта, студенты», «продажи» и «автомобильный бизнес». Вакансии этих групп заняли 75% запросов.

Самую высокую зарплату специалисты зафиксировали в Москве. В российской столице в среднем можно заработать 57,9 тысячи рублей. На втором месте — Санкт-Петербург. В северной столице средняя зарплата составляет 47,4 тысячи рублей. Меньше всех получают работники таких городов, как Ульяновск, Волгоград и Тольятти. Здесь можно заработать от 29,2 до 29,4 тысячи рублей.

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История про спецолимпийское чудо из маленькой марийской деревни.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , зарплата, деньги, авито
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