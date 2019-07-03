Чернецкий предложил перенести деревню Универсиады с ВИЗа на Шарташ

От выбора площадки для Универсиады зависит финансирование второй линии метро. Аркадий Чернецкий считает , что проектирование новых станций нужно начинать за счет городского бюджета и постепенно подключать федеральный. Но просить деньги на ветку , ведущую к Университетскому городку на ВИЗе , было бы проще.





Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение комиссия FISU провела в Неаполе 2 июля. Чтобы принять соревнования , в городе должны построить пять крупных спортивных объектов — дворец самбо , центр художественной гимнастики , ледовую арену , дворцы тенниса и водных видов спорта.



