Чернецкий предложил перенести деревню Универсиады с ВИЗа на Шарташ
19:20, 03 Июль 2019
Площадка, зарезервированная еще под ЭКСПО-2025, оказалась слишком дорогой. Но от нее зависит судьба метро.
Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий рассказал ЕТВ, что центральная площадка Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться. Университетскую деревню планировали разместить на территории ВИЗа-правобережного, которую резервировали под ЭКСПО-2025. Проблема в том, что на территории нет инженерных коммуникаций, а проводить их туда — слишком затратно.
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Аркадий Чернецкий
сенатор Совета Федерации
Если не будет заранее спланирован ресурс, за счет которого можно обеспечить инженерную подготовку, туда не стоит даже соваться. Мы просто провалим подготовку. Есть другие площадки — на Шарташе, где планировали построить корпус УрФУ. Или рядом с Екатеринбург-ЭКСПО. Они выглядит предпочтительнее чем ВИЗ с точки зрения инженерных затрат.
От выбора площадки для Универсиады зависит финансирование второй линии метро. Аркадий Чернецкий считает, что проектирование новых станций нужно начинать за счет городского бюджета и постепенно подключать федеральный. Но просить деньги на ветку, ведущую к Университетскому городку на ВИЗе, было бы проще.
Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение комиссия FISU провела в Неаполе 2 июля. Чтобы принять соревнования, в городе должны построить пять крупных спортивных объектов — дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену, дворцы тенниса и водных видов спорта.
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