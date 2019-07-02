Жители Академического решили сами ремонтировать дороги

Жители Академического решили собрать деньги на ремонт дороги по улице Чкалова от Вонсовского до Краснолесья. Власти обещали ее еще построить два года назад.

«Деньги в бюджет закладываются, но каждый раз возникают сложности. Мы пишем письма, получаем ответы, но ездить уже стало совсем невозможно, поэтому давайте отремонтируем ее и не будем бить свои машины», — рассказали в ТОС «Академический».

Активисты планируют собрать 30 тысяч рублей. »Если у арендованной техники останется время, то подравняем улицу Вонсовского до де Геннина», — добавили в ТОС. Поддержать проект ремонта дороги можно тут.