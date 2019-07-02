Жители Академического решили сами ремонтировать дороги
14:42, 02 Июль 2019
Активисты устали ждать действий властей.
Жители Академического решили собрать деньги на ремонт дороги по улице Чкалова от Вонсовского до Краснолесья. Власти обещали ее еще построить два года назад.
«Деньги в бюджет закладываются, но каждый раз возникают сложности. Мы пишем письма, получаем ответы, но ездить уже стало совсем невозможно, поэтому давайте отремонтируем ее и не будем бить свои машины», — рассказали в ТОС «Академический».
Активисты планируют собрать 30 тысяч рублей. »Если у арендованной техники останется время, то подравняем улицу Вонсовского до де Геннина», — добавили в ТОС. Поддержать проект ремонта дороги можно тут.
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