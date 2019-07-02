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Жителей затопленных районов Иркутской области эвакуируют вертолеты ЦВО

10:18, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
В зону ЧС приехал генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин прибыл Иркутскую область, где из-за наводнения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он будет координировать группы, помогающие пострадавшим жителям. В район паводка направили 300 единиц спецтехники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе ЦВО. Военные будут расчищать пострадавшие районы, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей. Сейчас в регионе затоплены четыре тысячи домов. Из-за наводнения уже погибли пять человек, более 350 пострадали. В район ЧМ приезжал президент Владимир Путин. По итогам совещания с губернатором Иркутской области из бюджета РФ выделили 662 миллиона рублей на выплаты компенсаций пострадавшим от паводка.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ЧС, паводки, Свердловская область , Екатеринбург
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