В Свердловской области почистят семь водохранилищ

В рамках экологического нацпроекта уже разработали документацию по Черноисточинскому водохранилищу, объявлены торги по озеру Шарташ. Готовы все документы, чтобы начать такую же работу по Северскому водохранилищу; идет расчистка участка русла реки Бобровка в селе Покровское. Все работы планируют сделать до 2024 года. Власти обещают привести в порядок водоемы и улучшить качество жизни людей.

Кроме того, зарезервированы участки под две новые особо охраняемые природные территории областного значения — Уфимское плато и Тошемский заказник. В минприроды Свердловской области добавили, что продолжается благоустройство существующих природных парков.