В Свердловской области почистят семь водохранилищ
18:52, 02 Июль 2019
Также в минприроды заявили, что создадут две особо охраняемые природные зоны.
На Среднем Урале почистят семь водохранилищ и создадут две новые особо охраняемые природные территории. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В рамках экологического нацпроекта уже разработали документацию по Черноисточинскому водохранилищу, объявлены торги по озеру Шарташ. Готовы все документы, чтобы начать такую же работу по Северскому водохранилищу; идет расчистка участка русла реки Бобровка в селе Покровское. Все работы планируют сделать до 2024 года. Власти обещают привести в порядок водоемы и улучшить качество жизни людей.
Кроме того, зарезервированы участки под две новые особо охраняемые природные территории областного значения — Уфимское плато и Тошемский заказник. В минприроды Свердловской области добавили, что продолжается благоустройство существующих природных парков.
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