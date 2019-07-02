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В Кольцово у пассажиров забрали 173 килограмма продуктов

12:41, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
Весь июнь гости из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана возили на Урал запрещенные орехи, фрукты, овощи и рис.

Пассажиры из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана остались без 173 килограммов запрещенных продуктов. В течение июня они пытались незаконно пронести через проверку Кольцово три килограмма зеленых культур, 8,5 килограмма орехов, 2,5 килограмма изюма, 2,2 килограмма кураги, 136,3 килограмма свежих фруктов, 17 килограммов овощей и 3,5 килограмма риса, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Продукцию без маркировки и сопроводительных документов уничтожили. На пассажиров завели 14 дел об административных правонарушениях. Им грозят штрафы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, санкционные продукты, Россельхознадзор, орехи, фрукты, овощи, Кольцово, Азербайджан, таджик, Узбекистан
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