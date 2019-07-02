В Екатеринбурге кредиторов оштрафовали на 100 тысяч за частые звонки

Фирма «МигКредит» поплатилась за частые звонки своей клиентке. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за настойчивость, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Эта была лишь одна из шести фирм, в которых екатеринбурженка заняла деньги, но другие организации не донимали ее звонками. Поэтому приставы отыскали «МигКредит» и привлекли его к ответственности.

Если ваши права тоже нарушили кредиторы или коллекторы, обратитесь по адресу: Екатеринбург, Пролетарская, 7. Подать обращение можно на личном приеме, через интернет или почту. В заявлении нужно указать, как с вами взаимодействует организация, ее номера телефонов, адреса и аккаунты, имя кредитора, угрозы в ваш адрес, а также доказательства нарушений.