В Екатеринбурге кредиторов оштрафовали на 100 тысяч за частые звонки
09:58, 02 Июль 2019
Клиентка заняла у организации деньги, но фирма устала ждать и решила ускорить процесс.
Фирма «МигКредит» поплатилась за частые звонки своей клиентке. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за настойчивость, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Эта была лишь одна из шести фирм, в которых екатеринбурженка заняла деньги, но другие организации не донимали ее звонками. Поэтому приставы отыскали «МигКредит» и привлекли его к ответственности.
Если ваши права тоже нарушили кредиторы или коллекторы, обратитесь по адресу: Екатеринбург, Пролетарская, 7. Подать обращение можно на личном приеме, через интернет или почту. В заявлении нужно указать, как с вами взаимодействует организация, ее номера телефонов, адреса и аккаунты, имя кредитора, угрозы в ваш адрес, а также доказательства нарушений.
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