В августе 2023 года в Екатеринбурге пройдет Универсиада
Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение сегодня, 2 июля, приняли в Неаполе, где заявку уральской столицы представили министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. Уральская столица получила право на проведение в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады на безальтернативной основе, подтвердили в министерстве спорта РФ.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выбор FISU: «Екатеринбург — родина многих Олимпийских чемпионов, победителей крупнейших международных соревнований, в том числе зимних и летних Универсиад. Среди них — Александр Попов, Павел Дацюк, Марина Климова, Юрий Постригай, Ольга Коростелева. Убежден, выбор Екатеринбурга в качестве места проведения 32-й Всемирной летней Универсиады станет абсолютно верным и беспроигрышным шагом для всего мирового студенческого спортивного движения».
Ранее сообщалось, что региону не хватает средств на проведение международных соревнований. По договору с FISU область должна была выплатить 1,4 миллиарда рублей за Универсиаду-2023. Но в региональном бюджете эти деньги не предусмотрели. До этого 6 июня в Екатеринбурге презентовали заявочную книгу Универсиады. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, в книге указали преимущества города — расположение и опыт международных мероприятий.
ЕТВ рассуждал, нужны ли Екатеринбургу студенческие игры и стоит ли жить ожиданиями международных соревнований. Подробнее об этом читайте здесь.