В августе 2023 года в Екатеринбурге пройдет Универсиада

Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение сегодня, 2 июля, приняли в Неаполе, где заявку уральской столицы представили министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. Уральская столица получила право на проведение в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады на безальтернативной основе, подтвердили в министерстве спорта РФ.

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выбор FISU: «Екатеринбург — родина многих Олимпийских чемпионов, победителей крупнейших международных соревнований, в том числе зимних и летних Универсиад. Среди них — Александр Попов, Павел Дацюк, Марина Климова, Юрий Постригай, Ольга Коростелева. Убежден, выбор Екатеринбурга в качестве места проведения 32-й Всемирной летней Универсиады станет абсолютно верным и беспроигрышным шагом для всего мирового студенческого спортивного движения».