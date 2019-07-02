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В августе 2023 года в Екатеринбурге пройдет Универсиада

13:40, 02 Июль 2019
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Фото: пресс-служба департамента информполитики региона
Уральская столица получила право на проведение студенческих игр.

Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Такое решение сегодня, 2 июля, приняли в Неаполе, где заявку уральской столицы представили министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов. Уральская столица получила право на проведение в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады на безальтернативной основе, подтвердили в министерстве спорта РФ.

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выбор FISU: «Екатеринбург — родина многих Олимпийских чемпионов, победителей крупнейших международных соревнований, в том числе зимних и летних Универсиад. Среди них — Александр Попов, Павел Дацюк, Марина Климова, Юрий Постригай, Ольга Коростелева. Убежден, выбор Екатеринбурга в качестве места проведения 32-й Всемирной летней Универсиады станет абсолютно верным и беспроигрышным шагом для всего мирового студенческого спортивного движения».

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Что дадут Екатеринбургу студенческие игры? И стоит ли жить ожиданиями счастья?

Ранее сообщалось, что региону не хватает средств на проведение международных соревнований. По договору с FISU область должна была выплатить 1,4 миллиарда рублей за Универсиаду-2023. Но в региональном бюджете эти деньги не предусмотрели. До этого 6 июня в Екатеринбурге презентовали заявочную книгу Универсиады. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, в книге указали преимущества города — расположение и опыт международных мероприятий.

ЕТВ рассуждал, нужны ли Екатеринбургу студенческие игры и стоит ли жить ожиданиями международных соревнований. Подробнее об этом читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Универсиада 2023 года, соревнования, Универсиада
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