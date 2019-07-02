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«Уральские авиалинии» смогут летать в Прагу только до 7 июля

15:31, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
Россия и Чехия ведут переговоры по воздушному сообщению между странами.

Трем российским компаниям: «Уральским авиалиниям», «Аэрофлоту» и «Победе» — разрешили летать в Чехию только до 7 июля. Сейчас Россия и Чехия ведут переговоры, чтобы урегулировать вопрос с воздушным сообщением между странами. Как сообщает BBC News Russia, Минтранс Чехии ответил, что Россия разрешила авиакомпании Czech Airlines пересекать свою территорию со 2 по 7 июля 2019 года. Вторая сторона ответила тем же и дала добро на полеты в Прагу и Карловы Вары.

Сегодня утром, 2 июля, пассажиры трех российских авиакомпаний оказались в стрессовой ситуации. Они не смогли улететь в Прагу из Екатеринбурга и Москвы, потому что Чешская Республика аннулировала разрешение на авиаперевозки. Страны не достигли соглашения между управлениями авиационных полетов. Спустя несколько часов «Уральским авиалиниям», «Победе» и «Аэрофлоту» разрешили летать в Прагу, но сроки не установили.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Прага, Чехия, полеты, минтранс, Уральские авиалинии , Свердловская область , Екатеринбург
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