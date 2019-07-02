«Уральские авиалинии» возобновили рейсы в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила рейсы в Прагу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Сергей Скуратов. Сегодня утром, 2 июля, пассажиры рейсов У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага не смогли вылететь в Прагу из-за того, что авиационные власти Чешской Республики аннулировали разрешение на перевозки.

Также из-за запрета пострадали пассажиры «Аэрофлота». Из Москвы в Прагу отменили четыре рейса.