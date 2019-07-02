«Уральские авиалинии» возобновили рейсы в Прагу
11:32, 02 Июль 2019
Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что полеты в Чехию разрешили.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила рейсы в Прагу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Сергей Скуратов. Сегодня утром, 2 июля, пассажиры рейсов У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага не смогли вылететь в Прагу из-за того, что авиационные власти Чешской Республики аннулировали разрешение на перевозки.
Также из-за запрета пострадали пассажиры «Аэрофлота». Из Москвы в Прагу отменили четыре рейса.
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