«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, авиационные власти Чешской Республики аннулировали разрешения на полеты. Причину пока не называют.

Когда самолет «Уральских авиалиний» наконец улетит в Прагу, тоже не говорят. Авиакомпания следит за ситуацией и ожидает решения проблем. Пассажирам обещают предоставить необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Обо всех изменениях будет уведомлять call-центр «Уральских авиалиний». Информацию также разместят на сайте авиакомпании и в социальных сетях.

Кроме «Уральских авиалиний» четыре рейса в Прагу отменил «Аэрофлот». Московские пассажиры тоже не смогут отправиться в Чехию. «Аэрофлот» называет ту же причину, что «Уральские авиалинии».