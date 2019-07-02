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«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Прагу

10:34, 02 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее пассажиры «Аэрофлота» не смогли улететь в Чехию из Москвы.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейс У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, авиационные власти Чешской Республики аннулировали разрешения на полеты. Причину пока не называют.

Когда самолет «Уральских авиалиний» наконец улетит в Прагу, тоже не говорят. Авиакомпания следит за ситуацией и ожидает решения проблем. Пассажирам обещают предоставить необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Обо всех изменениях будет уведомлять call-центр «Уральских авиалиний». Информацию также разместят на сайте авиакомпании и в социальных сетях.

Кроме «Уральских авиалиний» четыре рейса в Прагу отменил «Аэрофлот». Московские пассажиры тоже не смогут отправиться в Чехию. «Аэрофлот» называет ту же причину, что «Уральские авиалинии».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Уральские авиалинии , отмена полета, самолет, Свердловская область , Чехия, Прага, Кольцово, Екатеринбург
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