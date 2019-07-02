Уралмаш останется без трамваев в выходные 

В выходные начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича. Из-за этого будет закрыто движение от остановки «Кузнецова» до «Лукиных», сообщили в пресс-службе мэрии. Работы начнутся 5 июля в 23:00 и закончатся только в 6:00 8 июля. Движение трамваев будет закрыто в обоих направлениях. В это время три маршрута поедут в обход.

— Маршрут № 7 поедет от станции «Эльмаш» по Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, Машиностроителей и до площади Первой пятилетки.

— Маршрут № 8 от станции «40 лет ВЛКСМ» по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до площади Первой пятилетки.

— Маршрут № 24 от станции «7 Ключей» по Техническая, Бебеля, Машиностроителей до одноименной конечной станции «Машиностроителей».

Трамвай № 22 в выходные ходить не будет.

ЕТВ отметил закрытый участок на карте: