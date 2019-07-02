Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Уралмаш останется без трамваев в выходные 

12:23, 02 Июль 2019
yvavy.jpg
Фото: ЕТВ
Из-за ремонта путей транспорт не будет ходить по улице Победы. 

В выходные начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Победы и Ильича. Из-за этого будет закрыто движение от остановки «Кузнецова» до «Лукиных», сообщили в пресс-службе мэрии. Работы начнутся 5 июля в 23:00 и закончатся только в 6:00 8 июля. Движение трамваев будет закрыто в обоих направлениях. В это время три маршрута поедут в обход.

— Маршрут № 7 поедет от станции «Эльмаш» по Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, Машиностроителей и до площади Первой пятилетки.

— Маршрут № 8 от станции «40 лет ВЛКСМ» по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до площади Первой пятилетки.

— Маршрут № 24 от станции «7 Ключей» по Техническая, Бебеля, Машиностроителей до одноименной конечной станции «Машиностроителей».

Трамвай № 22 в выходные ходить не будет.

ЕТВ отметил закрытый участок на карте:

Ожиданиада
Что дадут Екатеринбургу студенческие игры?
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Уралмаш останется без трамваев в выходные »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уралмаш, трамвай, перекрытия, Ремонт, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
03 июля в 19:30
С Иван Бакаидов