Свердловская филармония купила пять тромбонов за три миллиона

Уральский филармонический оркестр купил пять немецких тромбонов за три миллиона рублей. Инструменты сделали по индивидуальному заказу за деньги, которые собрали на благотворительном губернаторском балу 28 декабря 2018 года. На изготовление тромбонов ушло полгода.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловской филармонии, один из инструментов был с оркестром на гастролях в Германии и получил положительные отзывы музыкантов. Екатеринбуржцы услышат новые тромбоны завтра, 3 июля, на закрытии симфонического сезона в 19:00.