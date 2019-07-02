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Свердловская филармония купила пять тромбонов за три миллиона

15:52, 02 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Свердловской государственной филармонии
Инструменты для уральцев сделали по специальному заказу в Германии.

Уральский филармонический оркестр купил пять немецких тромбонов за три миллиона рублей. Инструменты сделали по индивидуальному заказу за деньги, которые собрали на благотворительном губернаторском балу 28 декабря 2018 года. На изготовление тромбонов ушло полгода.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловской филармонии, один из инструментов был с оркестром на гастролях в Германии и получил положительные отзывы музыкантов. Екатеринбуржцы услышат новые тромбоны завтра, 3 июля, на закрытии симфонического сезона в 19:00.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , тромбон, филармония, оркестр, инструмент
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