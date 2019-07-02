«Спецавтобаза» отказалась от контракта на 11 миллионов
11:30, 02 Июль 2019
Оператор отменил закупку по вывозу мусора.
Регоператор «Спецавтобаза» отказался от закупки на 11 миллионов рублей. Согласно документу, речь шла о вывозе твердых коммунальных отходов. Конкурс объявили 27 июня, а отменили — 2 июля. На предприятии отмену закупку пока не прокомментировали.
Недавно ЕТВ подводил промежуточные итоги мусорной реформы, которая идет уже полгода. Мы поговорили с экспертами, чтобы понять, с какими проблемами столкнулась реформа и что изменит вмешательство президента Владимира Путина.
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