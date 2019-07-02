«Спецавтобаза» отказалась от контракта на 11 миллионов

Регоператор « Спецавтобаза» отказался от закупки на 11 миллионов рублей. Согласно документу , речь шла о вывозе твердых коммунальных отходов. Конкурс объявили 27 июня , а отменили — 2 июля. На предприятии отмену закупку пока не прокомментировали.



