Пропавшую на озере екатеринбурженку нашли спасатели

Екатеринбурженку Анну Загвоздкину, которая пропала накануне во время отдыха на озере в селе Молтаево Алапаевского района, нашли. Девушку обнаружили спасатели МЧС, сообщает Е1. Анну искусали комары, но в целом ее состояние в норме. Пострадавшую отвезли в больницу Артемовского.

Напомним, Анна Загвоздкина отдыхала вместе с друзьями, но около семи утра 1 июля ушла в лес и не вернулась. На ней был только слитный купальник, разноцветная ветровка и сланцы.