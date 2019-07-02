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Пропавшую на озере екатеринбурженку нашли спасатели

11:00, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
Девушку сильно искусали комары. Ее отвезли в больницу Артемовского.

Екатеринбурженку Анну Загвоздкину, которая пропала накануне во время отдыха на озере в селе Молтаево Алапаевского района, нашли. Девушку обнаружили спасатели МЧС, сообщает Е1. Анну искусали комары, но в целом ее состояние в норме. Пострадавшую отвезли в больницу Артемовского.

Напомним, Анна Загвоздкина отдыхала вместе с друзьями, но около семи утра 1 июля ушла в лес и не вернулась. На ней был только слитный купальник, разноцветная ветровка и сланцы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, озеро, девушки, поиски, пропал человек, Свердловская область , Екатеринбург
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