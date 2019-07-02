Перед визитом Путина в Екатеринбурге ввели усиленные меры безопасности
15:28, 02 Июль 2019
Большинства жителей города контрольные мероприятия не коснутся.
Полиция и ФСБ ищут нелегальных мигрантов в Екатеринбурге в преддверии саммита GMIS. В городе ввели усиленные меры безопасности перед возможным приездом Владимира Путина, пишет 66.ru.
Накануне правоохранители проверили 500 иностранцев в «Кольцово» и разных районах города, 20 из них выдворят из России. Подобные рейды затронут и рынки Екатеринбурга. В УФСБ по Свердловской области заверили, что на жизни горожан усиленные меры безопасности никак не отразятся. «Правоохранительные органы и специальные службы действительно проводят ряд мероприятий по профилактике правонарушений как среди иностранцев, так и среди граждан РФ, в том числе в преддверии международного саммита», — цитирует представителя силового ведомства 66.ru.
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