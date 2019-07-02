Перед визитом Путина в Екатеринбурге ввели усиленные меры безопасности

Накануне правоохранители проверили 500 иностранцев в «Кольцово» и разных районах города, 20 из них выдворят из России. Подобные рейды затронут и рынки Екатеринбурга. В УФСБ по Свердловской области заверили, что на жизни горожан усиленные меры безопасности никак не отразятся. «Правоохранительные органы и специальные службы действительно проводят ряд мероприятий по профилактике правонарушений как среди иностранцев, так и среди граждан РФ, в том числе в преддверии международного саммита», — цитирует представителя силового ведомства 66.ru.