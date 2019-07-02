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На заявочную кампанию Универсиады-2023 потратили 4,7 миллиона

17:29, 02 Июль 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Больше всего денег из свердловского бюджета ушло на печать заявочной книги в 300 экземплярах.

На заявочную кампанию Универсиады за полтора месяца потратили 4,7 миллиона рублей из бюджета Свердловской области. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, больше всего денег ушло на печать заявочной книги: по сто экземпляров на русском, французском и английском языке. На это потратили 1,3 миллиона рублей.

После этого на фасаде СКБ-банк арены появилось граффити, посвященное Универсиаде. За него отдали еще 496 тысяч рублей. Увидеть работу можно в видеоролике, который показали на презентации Екатеринбурга комиссии FISU. Создателям пришлось заплатить еще 350 тысяч. Снимали и монтировали месяц.

Потом пришлось делать сувенирную продукцию — 50 зеленых толстовок за 143 тысячи, 600 палок-стучалок, фляжек и шарфов за 282 тысячи. Еще пришлось изготовить сто футляров под заявочные книги. Дорогим оказался визит комиссии FISU. Их нужно было кормить, перевозить, нанимать переводчика. Ушло 995 тысяч. Последние траты — праздник с диджеями на Плотинке, который пройдет 6 июля. На организацию потратят 902 тысячи рублей.

Траты не были напрасны — Екатеринбург получил право проведения Универсиады. Соревнования пройдут в августе 2023 года. К чему готовятся первые лица города и области, мы узнали здесь.

Ожиданиада
Что дадут Екатеринбургу студенческие игры?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, заявка, бюджет, деньги, Универсиада, Екатеринбург
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