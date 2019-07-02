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На ярмарку в Екатеринбург привезут инжир из Бахчисарая

13:14, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
Жители города смогут закупиться с 6 по 7 июля.

На площади 1905 года пройдет внеочередная ярмарка выходного дня. В этот раз жители смогут найти там множество саженцев: яблони, груши, малину, вишню, жимолость и облепиху. Обещают также разнообразие комнатных цветов. Фермеры из Бахчисарайского района Крыма привезут инжир, персики, черешню, сообщили в пресс-службе мэрии. В палатках также будет ждать рыба и мясные деликатесы. На десерт — чак-чак, фисташковое мороженое и корзиночки с соленой карамелью.

Ярмарка будет работать 6 и 7 июля, с 09:00 до 16:30. Автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с вечера пятницы до 18:00 воскресенья. Оставить автомобиль гости ярмарки смогут оставить на Урицкого и Володарского.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ягоды, продукты, ярмарка, Екатеринбург
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