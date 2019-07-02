Макаровский мост встретил утро после реконструкции без пробок
09:47, 02 Июль 2019
Автомобилисты движутся по надводной магистрали со скоростью 40 километров в час.
Макаровский мост, который открыли для автомобилистов в обед 1 июля, продолжает разгружать город. По данным на 9:00 в Екатеринбурге четырехбалльные пробки. Машины движутся по мосту со скоростью 40 километров в час. Пешеходы теперь могут двигаться только по старой части моста, она будет пустынной до начала второго этапа реконструкции.
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Фото: Яндекс карты
Реконструкцию Макаровского моста начали в 2017 году. С тех пор движение на участке периодически закрывали. Но теперь все в прошлом. Вице-мэр Александр Ковальчик заверил, что перекрытий больше не будет. Никогда. Строители обещают, что ремонт мосту не понадобится следующие 50 лет. Это событие автомобилисты отметили радостными гудками. 14 июля откроют улицу Гражданскую. Вот тогда заживем.
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