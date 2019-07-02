Макаровский мост встретил утро после реконструкции без пробок

Макаровский мост , который открыли для автомобилистов в обед 1 июля , продолжает разгружать город. По данным на 9:00 в Екатеринбурге четырехбалльные пробки. Машины движутся по мосту со скоростью 40 километров в час. Пешеходы теперь могут двигаться только по старой части моста , она будет пустынной до начала второго этапа реконструкции.