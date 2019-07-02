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Екатеринбуржцы теперь могут кормить котиков и наблюдать за ними онлайн

16:43, 02 Июль 2019
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Фото: pixabay
На сайте Teddy Food можно выбрать питомца из приюта, оплатить ему медикаменты и еду.

Екатеринбург присоединился ко всероссийскому социальному проекту Teddy Food. Приют из уральской столицы «Лехин дом» стал частью большой команды помощи бездомным животным из Москвы, Питера, Перми, Казани и других городов, сообщили ЕТВ участники проекта Teddy Food.

На сайте сервиса можно выбрать себе понравившегося питомца, оплатить ему корм или медикаменты. Кроме того, у посетителей сайта есть возможность наблюдать за котами и собаками 24 часа в сутки. Систему видеонаблюдения сделали для того, чтобы заботливые пользователи знали, что за животным ухаживают, а не тратят деньги впустую. Из Екатеринбурга на сайте пока представлены две кошки и два кота.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, животные, бездомные животные, приют для животных, Свердловская область
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