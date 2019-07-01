Жители Екатеринбурга решат, куда поставить «Похищение Европы»
14:55, 01 Июль 2019
Идея с фонтаном в сквере за Оперным не понравилась Александру Высокинскому.
Жители Екатеринбурга выберут новое место для памятника «Похищение Европы». Его планировали разместить в сквере за Оперным театром, но идею отверг мэр Александр Высокинский. Среди возможных площадок называли набережную Исети и бульвар Культуры. Полный перечень должны определить в течение месяца. После этого запустят голосование на портале администрации Екатеринбурга, сообщил вице-мэр Алексей Бубнов.
Ранее жителей уже спрашивали о том, стоит ли ставить «Похищение Европы» в фонтан. Тогда большинство выступило против. Эскиз разработали скульпторы Андрей Антонов и Лев Пузаков. Благоустройство сквера у Оперного театра началось летом 2018 года, работы завершатся летом 2019 года.
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