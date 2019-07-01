Жители Екатеринбурга решат, куда поставить «Похищение Европы»

Жители Екатеринбурга выберут новое место для памятника « Похищение Европы». Его планировали разместить в сквере за Оперным театром , но идею отверг мэр Александр Высокинский. Среди возможных площадок называли набережную Исети и бульвар Культуры. Полный перечень должны определить в течение месяца. После этого запустят голосование на портале администрации Екатеринбурга , сообщил вице-мэр Алексей Бубнов.



