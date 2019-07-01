«В следующем году перекроем больше дорог»: мэрия – о Ural Music Night

Мэрия Екатеринбурга прокомментировала ситуацию с туалетами, мусорными баками и дорожными перекрытиями во время Ural Music Night, которая прошла в пятницу, 28 июня. Екатеринбуржцы жаловались на то, что организаторы фестиваля не предусмотрели, что на площадки придет множество людей, и не проработали вопрос с благоустройством мест для выступлений.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга объяснили ЕТВ, что в 2019 году на площадки поставили 20 туалетов (на 80 площадок!), предварительно договорившись с организаторами. Это вдвое больше, чем в 2018 году. В следующий раз мэрия пообещала помочь организаторам и увеличить количество баков и туалетов.

Также в пресс-службе мэрии добавили про дороги: «В следующем году перекроем больше». В этот раз лишь частично перекрывали Челюскинцев, Малышева, проспект Ленина напротив Театра оперы и балета. ЕТВ хотел получить комментарий у пресс-атташе UMN Людмилы Шегал, но она ответила, что больше не отвечает за фестиваль. Организатор мероприятия Евгений Горенбург отказался общаться с журналистами по телефону.

О впечатлениях екатеринбуржцев от Ural Music Night читайте здесь.