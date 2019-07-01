В путеводителе по Екатеринбургу заклеили фотографии памятников

Авторы путеводителя по Екатеринбургу начали заклеивать изображения памятников Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку. В книге теперь вместо фотографий монументов можно увидеть полоски белой бумаги с надписями «Тут, как бы, певец Урала Мамин-Сибиряк», «Простите отцы-основатели. Должны скрыть!». Одна из составительниц сборника Марина Чеботаева написала в Facebook: «А у меня все утро — неблагодарный творческий труд. Сами смотрите) Вот этот наш путеводитель под судом, а вот так я заклеиваю запрещенные фото».