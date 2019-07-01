В путеводителе по Екатеринбургу заклеили фотографии памятников
16:12, 01 Июль 2019
Авторы сборника избавились от изображений монументов Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку.
Авторы путеводителя по Екатеринбургу начали заклеивать изображения памятников Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку. В книге теперь вместо фотографий монументов можно увидеть полоски белой бумаги с надписями «Тут, как бы, певец Урала Мамин-Сибиряк», «Простите отцы-основатели. Должны скрыть!». Одна из составительниц сборника Марина Чеботаева написала в Facebook: «А у меня все утро — неблагодарный творческий труд. Сами смотрите) Вот этот наш путеводитель под судом, а вот так я заклеиваю запрещенные фото».
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Напомним, ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) подала иск к издателям путеводителя по Уралу за то, что в одной из своих статей они использовали фотографию памятника Татищеву и де Геннину. На прошлой неделе стороны встретились в Арбитражном суде, но разбирательство перенесли на 25 июля. Марина Чеботаева подала встречный иск, в котором потребовала признать сделку по передаче прав на использование фото памятника УПРАВИС ничтожной.
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