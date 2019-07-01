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В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса

10:00, 01 Июль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина знакомился с женщинами в интернете, занимал деньги и исчезал.

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги. Мужчина говорил своим пассиям, что средства нужны ему для открытия совместного бизнеса, покупки жилья или автомобиля, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Пострадавшие перечисляли альфонсу от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а он исчезал.

В полицию уже обратились две женщины, которых обманул подозреваемый. Также в МВД пришел молодой человек, который заявил, что мужчина занял у него 550 тысяч рублей, а потом перестал брать трубку. Обманщику грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Доверяй! Ради безопасности
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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Если вас тоже обманул этот человек, звоните в уголовный розыск или в дежурную часть по номерам: +7 (912) 623-08-08, 356-42-02.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, обман, альфонс, Свердловская область , Екатеринбург
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