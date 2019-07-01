В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса
Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги. Мужчина говорил своим пассиям, что средства нужны ему для открытия совместного бизнеса, покупки жилья или автомобиля, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Пострадавшие перечисляли альфонсу от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а он исчезал.
В полицию уже обратились две женщины, которых обманул подозреваемый. Также в МВД пришел молодой человек, который заявил, что мужчина занял у него 550 тысяч рублей, а потом перестал брать трубку. Обманщику грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Если вас тоже обманул этот человек, звоните в уголовный розыск или в дежурную часть по номерам: +7 (912) 623-08-08, 356-42-02.