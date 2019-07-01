Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге мошенники собирают массовку на акцию «Мы за сквер»

15:32, 01 Июль 2019
photo_2019-05-13_20-18-13.jpg
Фото: Дмитрий Шевалдин
Не поддавайтесь на провокации и будьте бдительны.

Волонтеры группы «Парки и скверы Екатеринбурга» опубликовали в Facebook предупреждение о том, что какие-то мошенники приглашают людей на митинг «Мы за сквер». В объявлениях неизвестные обещают оплату от 1200 рублей в день в зависимости от выбранной роли: раздача листовок, опрыскивание деревьев из пульверизатора, интервью, хождение с зонтиком, прыжки, танцы. «Мероприятия будут проходить несколько дней в разных частях города (в центре), но в основном на проспекте Ленина, возле памятника В. Н. Татищева и В.И. де Геннина», — указано в объявлении.

Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.

Мошенники отмечают, что им требуются люди славянской внешности до 30 лет с хорошим настроением и желанием заработать. Они обещают оплату после каждого мероприятия.

Активисты «Парков и скверов Екатеринбурга» просят не вестись на провокации и быть бдительнее. Если вам что-то известно о таких вакансиях, пишите в личные сообщения группы «Парки и скверы» или боту в Telegram.

Жители Екатеринбурга решат, куда поставить «Похищение Европы»
Идея с фонтаном в сквере за Оперным не понравилась Александру Высокинскому.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге мошенники собирают массовку на акцию «Мы за сквер»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Скверная история, храм Святой Екатерины, мошенники, волонтеры, парки, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Эффект протеста
Городские истории
Эффект протеста
ЕТВ собрал истории о том, как городские протесты заставляли власть менять решения.
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина