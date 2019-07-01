В Екатеринбурге мошенники собирают массовку на акцию «Мы за сквер»

Мошенники отмечают, что им требуются люди славянской внешности до 30 лет с хорошим настроением и желанием заработать. Они обещают оплату после каждого мероприятия.

Активисты «Парков и скверов Екатеринбурга» просят не вестись на провокации и быть бдительнее. Если вам что-то известно о таких вакансиях, пишите в личные сообщения группы «Парки и скверы» или боту в Telegram.