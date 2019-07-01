В Екатеринбурге мошенники собирают массовку на акцию «Мы за сквер»
Волонтеры группы «Парки и скверы Екатеринбурга» опубликовали в Facebook предупреждение о том, что какие-то мошенники приглашают людей на митинг «Мы за сквер». В объявлениях неизвестные обещают оплату от 1200 рублей в день в зависимости от выбранной роли: раздача листовок, опрыскивание деревьев из пульверизатора, интервью, хождение с зонтиком, прыжки, танцы. «Мероприятия будут проходить несколько дней в разных частях города (в центре), но в основном на проспекте Ленина, возле памятника В. Н. Татищева и В.И. де Геннина», — указано в объявлении.
Мошенники отмечают, что им требуются люди славянской внешности до 30 лет с хорошим настроением и желанием заработать. Они обещают оплату после каждого мероприятия.
Активисты «Парков и скверов Екатеринбурга» просят не вестись на провокации и быть бдительнее. Если вам что-то известно о таких вакансиях, пишите в личные сообщения группы «Парки и скверы» или боту в Telegram.