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«Уральские Авиалинии» предложили лететь в Магадан вместо Грузии

17:28, 01 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Авиакомпания продумывает варианты для вынужденного возврата билетов.

Компания «Уральские Авиалинии» предложила без доплаты обменять билеты в Грузию на рейс Екатеринбург — Магадан. Это один из вариантов вынужденного возврата билетов после того, как указом президента в страну временно запретили совершать рейсы. Для пассажиров подготовили несколько вариантов для обмена, но уточнили, что сделать это можно только один раз. За повторный обмен придется платить по стандартному тарифу. Деньги за билеты возвращают в порядке очереди. Скорость зависит от банка. Возврат производят без доплат и штрафов.

Пассажирам, которым нужно оформить вынужденный возврат билетов в Грузию или обменять их, нужно обратиться либо в call-центр, в онлайн-консультант на сайте авиакомпании или в мобильном приложении. Если билеты покупали у агентов, то вопросами возврата денег должны заниматься они. Чтобы обработать все запросы, авиакомпания увеличила штат сотрудников.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Грузия, перелет, Уральские авиалинии , Екатеринбург
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