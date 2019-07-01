У свердловского главка полиции появился новый врио начальника

Горелых отметил, что в конце июля новый врио свердловского МВД оценит работу правоохранителей и выяснит, кто из них не справился с задачами за прошедшие полгода.

Владимир Миронов родился 2 октября 1959 года. Свою карьеру начал на трикотажной фабрике разнорабочим. Потом служил в пограничным войсках КГБ, закончил следственно-криминалистический факультет Свердловского юридического института, работал в региональном облисполкоме. Также Миронов был заместителем начальника ГСУ областной полиции, а потом возглавил управление. Восемь лет назад Владимир Миронов стал заместителем начальника свердловского МВД.

Напомним, с октября 2018 года региональная полиция живет без руководителя. Прежний глава Михаил Бородин перешел на работу в Воронеж.