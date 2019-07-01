Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

У свердловского главка полиции появился новый врио начальника

12:22, 01 Июль 2019
image.jpg
Фото: сайт свердловского МВД
Временно исполнять обязанности будет Владимир Миронов. Официального руководителя в МВД нет с октября 2018 года.

Временно исполняющим обязанности начальника свердловского МВД стал генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Он сменил Павла Кривегина, который теперь занимается подготовкой к промышленной выставке «Иннопром» и саммиту GMIS. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, Владимир Миронов провел сегодня, 1 июля, первое совещание.

Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.

Он поставил конкретные сроки для устранения недостатков, предупредил при этом первых лиц отделов полиции о персональной ответственности.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Горелых отметил, что в конце июля новый врио свердловского МВД оценит работу правоохранителей и выяснит, кто из них не справился с задачами за прошедшие полгода.

Владимир Миронов родился 2 октября 1959 года. Свою карьеру начал на трикотажной фабрике разнорабочим. Потом служил в пограничным войсках КГБ, закончил следственно-криминалистический факультет Свердловского юридического института, работал в региональном облисполкоме. Также Миронов был заместителем начальника ГСУ областной полиции, а потом возглавил управление. Восемь лет назад Владимир Миронов стал заместителем начальника свердловского МВД.

Напомним, с октября 2018 года региональная полиция живет без руководителя. Прежний глава Михаил Бородин перешел на работу в Воронеж.

Екатеринбург заранее готов праздновать победу заявки на Универсиаду
На Плотинке в честь решения, которое FISU еще не приняла, устроят концерт 6 июля.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «У свердловского главка полиции появился новый врио начальника»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, полиция, врио, МВД, Свердловская область , Екатеринбург, Валерий Горелых
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.