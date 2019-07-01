Свердловский бизнесмен остался без автопарка из-за долга в 290 тысяч
10:16, 01 Июль 2019
У предпринимателя забрали грузовик МАЗ и тягач.
Бизнесмен из Карпинска остался без автомобиля МАЗ и тягача из-за долга в 290 тысяч рублей по договору займа. Машину оценили в 285 тысяч рублей и передали Росимуществу, но покупатель для МАЗ не нашелся, и его предложили взыскателю. Ему же передали один тягач.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, у предпринимателя были еще долги по налогам в 50 тысяч и по ЖКХ в 45 тысяч рублей. Кроме того, он не заплатил другой компании 700 тысяч рублей. Поэтому у мужчины вдобавок забрали седельный тягач Volvo.
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