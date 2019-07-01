Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловские музыкальные школы получили три рояля на концертах Мацуева

09:24, 01 Июль 2019
yvayv.jpg
Фото: департамент информполитики региона
Пианист сыграл в Верхотурье, Алапаевске и Заречном.

Пианист Денис Мацуев дал концерты в трех городах Свердловской области — Верхотурье, Алапаевске и Заречном. Музыкант и вице-губернатор Алексей Орлов передали местным музыкальным школам три концертных рояля, которые купили за счет регионального бюджета, сообщили в департаменте инфрмполитики региона. «Это потрясающая идея. Видно, что уже сейчас она приносит плоды. Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить», — заявил Мацуев.

Пианист приехал в Свердловскую область в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…». Кроме мини-гастрольного тура с роялями он дважды сыграл на сцене свердловской филармонии — с Уральским молодежным симфоническим оркестром и сольно. Одаренные свердловские музыканты получили из рук Мацуева стипендии фонда «Новые имена». В музыкальных школах, которые получили новый инструмент обучаются 800 детей.

Доверяй! Ради безопасности
В Екатеринурге разработали комикс с советами о том, как защитить детей от сексуального насилия.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловские музыкальные школы получили три рояля на концертах Мацуева»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, рояль, пианино, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
«Алиса в стране чудес»
02 июля в 19:30
С Оксана Собина
Как защитить ребенка от насилия?
01 июля в 19:00
С Игорь Мороков
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.