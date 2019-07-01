Свердловские музыкальные школы получили три рояля на концертах Мацуева

Пианист Денис Мацуев дал концерты в трех городах Свердловской области — Верхотурье, Алапаевске и Заречном. Музыкант и вице-губернатор Алексей Орлов передали местным музыкальным школам три концертных рояля, которые купили за счет регионального бюджета, сообщили в департаменте инфрмполитики региона. «Это потрясающая идея. Видно, что уже сейчас она приносит плоды. Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить», — заявил Мацуев.

Пианист приехал в Свердловскую область в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…». Кроме мини-гастрольного тура с роялями он дважды сыграл на сцене свердловской филармонии — с Уральским молодежным симфоническим оркестром и сольно. Одаренные свердловские музыканты получили из рук Мацуева стипендии фонда «Новые имена». В музыкальных школах, которые получили новый инструмент обучаются 800 детей.