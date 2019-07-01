Свердловчанка подожгла вышку сотовой связи, испугавшись онкологии
Полицейские задержали жительницу Североуральска, которая пыталась поджечь вышку сотовой связи. Женщину поймали ночью. При себе у нее была бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, свердловчанка насмотрелась в Интернете видеороликов о том, что сотовые вышки рядом с населенными пунктами опасны для людей. Жительница Североуральска решила, что излучение вызывает инсульты и онкологию.
Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее, мол, и созрел криминальный план по уничтожению строения. Чтобы муж крепче спал, пока она задуманное доводила до логического финала, купила ему бутылку водки. Но такому сценарию сбыться было не суждено, сотрудники полиции Североуральска сработали оперативно.
За попытку поджога свердловчанке грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.