Свердловчанка подожгла вышку сотовой связи, испугавшись онкологии

Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее, мол, и созрел криминальный план по уничтожению строения. Чтобы муж крепче спал, пока она задуманное доводила до логического финала, купила ему бутылку водки. Но такому сценарию сбыться было не суждено, сотрудники полиции Североуральска сработали оперативно.