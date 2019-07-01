Свердловчан переведут с мешков на мусорные контейнеры

Министр ЖКХ Николай Смирнов подвел итоги первого полугодия мусорной реформы. За это время успели ликвидировать 400 стихийных свалок и установить 11 тысяч контейнеров для мусора. Пришлось вывести на полигоны четыре миллиона кубометров отходов. Главной проблемой реформы остается оплата коммунальных услуг, но это должно исправить пониженный тариф, который действует с 1 июля. Собираемость платежей растет — с 23% до 61%, сообщили в департаменте информполитики региона.

Жителей сельских территорий пытаются убедиться отказаться от помешкового сбора и перейти на контейнеры. Пока что получилось сделать это в Полевском, Михайловске, Бисерти, Шалинском, 56 деревнях Красноуфимского района и 50 Ачитского района. Для других населенных пунктов до конца года нужно закупить еще 13,5 тысячи контейнеров и 37 мусоровозов.

убернатор Евгений Куйвашев устроил разнос региональным мусорным операторам после того, как переполненный бак из Верхней Салды засветился в прямой линии Владимира Путина. Глава региона потребовал проследить за графиком вывоза мусора и быстрее провести перерасчет жителям после понижения тарифа. За работой будет следить министерство ЖКХ. ЕТВ подвел параллельные итоги мусорной реформы. Читайте здесь.