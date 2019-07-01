«Спецавтобаза» отказалась от посредника в мусорных начислениях
16:28, 01 Июль 2019
Оператор составил свою базу и решил, что ему не нужен «ЭнергосбыТ плюс».
Региональный оператор «Спецавтобаза» отказался от посредника в начислении платежей за вывоз ТКО. Предыдущие полгода квитанции выставлял АО «Энергосбыт плюс», а теперь будет сама компания. Первые отдельные квитанции свердловчане получат в конце июля — начале августа, сообщили в «Спецавтобазе». Екатеринбурга эти изменения не коснутся. В компании заявили, что к услугам АО «Энергосбыт плюс» пришлось прибегнуть, потому что у них не было своей базы потребителей, а теперь они справятся собственными силами. Также отказ от рассчетного обслуживания должен сблизить потребителей и оператора.
Чтобы скорректировать расчетные данные, жители Восточного округа могут обратиться в подразделения предприятия. Адреса указаны здесь. Перерасчет также можно заказать, заполнив заявление для физических и юридических и отправив его на электронную почту sab@sab-ekb.ru или в головной офис на Посадской, 3 в Екатеринбурге.
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