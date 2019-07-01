«Спецавтобаза» отказалась от посредника в мусорных начислениях

Региональный оператор « Спецавтобаза» отказался от посредника в начислении платежей за вывоз ТКО. Предыдущие полгода квитанции выставлял АО « Энергосбыт плюс», а теперь будет сама компания. Первые отдельные квитанции свердловчане получат в конце июля — начале августа , сообщили в « Спецавтобазе». Екатеринбурга эти изменения не коснутся. В компании заявили , что к услугам АО « Энергосбыт плюс» пришлось прибегнуть , потому что у них не было своей базы потребителей , а теперь они справятся собственными силами. Также отказ от рассчетного обслуживания должен сблизить потребителей и оператора.





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