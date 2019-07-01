Совладелица «Малины» отсудила у пиарщика 95 тысяч за ню-фото

Совладелица телеканала «Малина» Ольга Чебыкина отсудила у пиарщика Платона Маматова 95 тысяч рублей за незаконное использование своих фотографий. Она увидела изображения в сообществе «Долги агентства «Контент-король» в Facebook и на сайте malina.fun, которыми владеет Маматов. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда, согласие на размещение фото Чебыкина не давала. Изображения использовали 71 раз. Екатеринбурженка заявила, что ее фото нужны были пиарщику, чтобы привлечь внимание и заработать денег.

Ольга Чебыкина подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Она потребовала, чтобы ответчик удалил ее изображения в течение трех дней, и запретила использовать фотографии в дальнейшем. Кроме того, екатеринбурженка заявила, что ей должны вернуть деньги, потраченные на нотариуса и госпошлину. Теперь Платону Маматову придется заплатить 94,2 тысячи за нотариуса и 600 рублей госпошлины. Пиарщик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, но вторая инстанция согласилась с коллегами.