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Совладелица «Малины» отсудила у пиарщика 95 тысяч за ню-фото

13:17, 01 Июль 2019
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Фото: pixabay
Ольга Чебыкина заявила, что Платон Маматов незаконно размещал ее фотографии в социальных сетях и на сайте канала.

Совладелица телеканала «Малина» Ольга Чебыкина отсудила у пиарщика Платона Маматова 95 тысяч рублей за незаконное использование своих фотографий. Она увидела изображения в сообществе «Долги агентства «Контент-король» в Facebook и на сайте malina.fun, которыми владеет Маматов. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда, согласие на размещение фото Чебыкина не давала. Изображения использовали 71 раз. Екатеринбурженка заявила, что ее фото нужны были пиарщику, чтобы привлечь внимание и заработать денег.

Ольга Чебыкина подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Она потребовала, чтобы ответчик удалил ее изображения в течение трех дней, и запретила использовать фотографии в дальнейшем. Кроме того, екатеринбурженка заявила, что ей должны вернуть деньги, потраченные на нотариуса и госпошлину. Теперь Платону Маматову придется заплатить 94,2 тысячи за нотариуса и 600 рублей госпошлины. Пиарщик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, но вторая инстанция согласилась с коллегами.

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Я наивно полагал, что Ольга Юрьевна размещает фотографии для всеобщего пользования. И что с указанием авторства и источника я могу их использовать. Но Чебыкина решила, что фотографии с ее голой попой являются объектом авторского права. Ну, проиграли и проиграли. Я буду обжаловать решение суда.

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Напомним, екатеринбургский пиарщик Платон Маматов судится с учредителями «Малины» Екатериной Дегай и Ольгой Чебыкиной из-за долга в 20 миллионов рублей. Маматов выкупил долг «Малины» у «Четвертого канала» в 2017 году. С тех пор он пытается вернуть эти деньги, но девушки не хотят расплачиваться с ним.

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История о том, как уральский пиарщик выбивает 20-миллионный долг у владелиц телеканала «Малина».
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Малиновый закат, пиар, Областной суд, суд, Малина, Екатеринбург, Платон Маматов, Ольга Чебыкина
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